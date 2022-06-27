"هو إحنا قليلين؟".. منشد ديني مصري يهاجم نقابة الموسيقيين

هاجم المنشد الديني، محمود التهامي، نقابة الموسيقيين المصرية، معتبرا أنها "تعطل مشروع نقابة المنشدين لتستمر في تحصيل "الإتاوة" منهم".



وخلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، أوضح المنشد الديني محمود التهامي قائلا: "نقابة المهن الموسيقية لا تفتح باب العضوية للمنشدين، لأن المنشد بالنسبة له ما هو إلا إتاوة، المنشد يشتغل بتصريح عضوية منتسبة ويدفع في السنة ألف و700 جنيه، أما لو عضو عامل سيدفع 120 جنيها فقط".



وأضاف محمود التهامي: "بياخد منه إتاوة عشان يسيبه يشتغل، غير تحصيله رسم نسبي للنقابة من الحفلات، وليس للمنشد أي حقوق في النقابة"، متابعا: "إحنا أسامينا ليها تاريخ.. إنت بترد على مطربي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا ومش عايز ترد عليا..هو إحنا قليلين؟"

وأشار المنشد الديني إلى أنه "سعى لحث النواب على التقدم بمشروع قانون بإنشاء نقابة مهنية للمنشدين، فاعترضت نقابة المهن الموسيقية، وقالت إن الإنشاد جزء من المهن الموسيقية، وإنه لا حاجة لإنشاء نقابة، وفي الوقت ذاته لا يفتحون باب العضوية لضم المنشدين".

كما بين التهامي أن "المنشدين عانوا أثناء جائحة كورونا"، مضيفا: "اللي عنده عربية باعها، واللي باع دهب مراته، واللي شاف شغلانة تانية".

المصدر: "المصري اليوم"