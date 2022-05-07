قبلة عبد الله الرويشد لأحلام تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

أثار فيديو متداول يظهر الفنان الكويتي ​عبد الله الرويشد​ وهو يقوم باستقبال الفنانة الإماراتية ​أحلام الشامسي​ بحرارة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قام الرويشد بتقبيل أحلام في رقبتها، الأمر الذي أحدث جدلا واسعا بين المتابعين، وانقسمت الآراء بين من اعتبر الأمر عاديا وبين من استنكره.

ولم يتم ذكر زمان أو مكان الحدث، ولكن يبدو أن الفيديو تم التقاطه خلال حفلات "موسم الرياض" في شهر فبراير، حيث كانت أحلام ترتدي قفطانا أزرق اللون، وقام الثنائي بتقديم أغنيتي "رحلتي" و"لما قلبي" على أنغام العود التي عزفها عبد الله الرويشد.

المصدر: RT