مصر.. هجوم على مطرب مشهور بسبب صورة أحدى مشاهير الموضة

تعرض المطرب المصري عمر كمال لهجوم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد صورته مع سونا غسان أحد مشاهير الموضة والأزياء.

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ونشر كمال صورته مع اللبنانية سونا غسان قائلا: "من أكتر الناس المحترمة اللي عرفتها"، حيث عرضته الصورة لبعض الانتقادات.

بدورها نشرت سونا غسان صورة قائلة: "مع النجم عمر كمال منور دبي".

ولكن الصورة لم تنل إعجاب العديد من المتابعين، حيث تعرض عمر كمال لهجوم كبير وذلك على صفحته، وبعد نشر الصورة على نطاق كبير بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

المصدر: RT