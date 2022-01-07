مصر.. رانيا يوسف تهاجم مغن مشهور بعد ذكر أسمها في أغنية مثيرة للجدل

ردت الفنانة المصرية رانيا يوسف، على ذكر اسمها في أغنية "التالتة ممكن" لمغني الراب الجوكر، والتي تصدرت تريند "يوتيوب".

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وقالت رانيا، ببرنامج "كلام الناس" المعروض على قناة "mbc مصر"، وتقدمه المذيعة ياسمين عز، اليوم الخميس: "أنا بصور ومش فاضية لأي حاجة من الحاجات دي، ولا أعرف اي حاجة عن الموضوع ده، واللي عمل كدة عايز يتشهر.. ما هو أي حد وأى مجهول عايز يتشهر بيحط اسمي في أي حاجة، مفيش حاجة غير كده".

وتابعت: "الواحد مش معقولة هيسيب شغله وحياته ويدور على ناس مجهولة عايزة تتشهر على حسابه فبيقولوا أي حاجة وأي كلام.. وده قدرنا في السوشيال ميديا".

وأضافت: "أي حد عايز يعمل حوار عشان يتقري، فبيحشر اسم رانيا في النص".

ويهاجم الجوكر في أغنيته "التالتة ممكن" زميله في غناء الراب المعروف باسم "أبيوسف"، وورد ذكر اسم الفنانة رانيا يوسف بين الكلمات، وذلك ردا على تراك للأخير ضمن موسم الدسات الذي بدأ منذ أيام ويتنافس فيه مغنيو الراب في طرح تراكات وأغاني تحمل أغاني ضد بعضهم البعض.

المصدر: صدى البلد