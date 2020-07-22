بعد 14 عاما على طلاقهما..المنتج المصري أيمن الذهبي يكشف حقيقة خيانته للفنانة السورية أصالة

بعد أكثر من 14 عاما على انفصالهما، كشف المنتج أيمن الذهبي حقيقة انفصاله عن الفنانة السورية أصالة نصري، الذي عزاه البعض لخيانته لها بالتزامن مع عرض كليب "آسفة".

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وقال أيمن الذهبي، في فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب، إن كل ما تردد غير صحيح، وأنها مجرد تكهنات من قبل البعض، مشيراً إلى أنه كان صاحب فكرة الكليب الذي تدور حول الخيانة الزوجية، مؤكداً أنه لم يرتكب خطأ مماثلاً ضد أصالة.



وتابع الذهبي: "ليس من المعقول أن أخون زوجتي في منزلها في توقيت صعب عندما غابت عن المنزل لمدة نصف ساعة فقط كانت ترغب في شراء بعض الأغراض من السوبر ماركت".

وأشار إلى أنه صاحب فكرة أغنية "سامحتك" أيضاً، والتي تعد أول أغنية تعاونا فيها، بعد أن أكد عديدون أن أصالة غنتها بسبب خيانة الذهبي لها في شهر العسل.

وأوضح أنه كان مع أصالة أكثر من زوج، بل شقيقها ومدير أعمالها وحارسها الشخصي، مشيراً إلى أن الفضل في الشهرة التي حققتها أصالة في مشوارها الفني لا ينسب إليه فحسب، من حيث إنتاج أعمالها الفنية، بل يرجع أيضا إلى صوتها الذي وصفه بأحد أندر وأجمل الأصوات في العالم العربي، وقال إنه كان يراهن على حصان مضمون الفوز، وإلا لكان مصيره الفشل في الإنتاج.

يذكر أن أصالة انفصلت عن المخرج طارق العريان في يناير الماضي بعد زواج دام 12 عاماً، أنجبت منه خلالها توأماً هما آدم وعلي، إلى جانب شام وخالد من المنتج أيمن الذهبي، الذي انفصلت عنه عام 2005.

المصدر:24ae