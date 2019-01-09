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الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع ميركل الوضع في سوريا وتشكيل اللجنة الدستورية

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الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع ميركل الوضع في سوريا وتشكيل اللجنة الدستورية
الرئيس الروسي فلاديمير وبتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عبر الهاتف الوضع في سوريا وتشكيل لجنة صياغة الدستور السوري الجديد.

وأعلن الكرملين في بيان أن بوتين وميركل واصلا تبادل الآراء بشأن الوضع في سوريا، بما في ذلك تشكيل اللجنة الدستورية مستندة إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال القمة الرباعية حول سوريا التي جمعت قادة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا في اسطنبول التركية يوم 27 أكتوبر 2018.

وأكد الطرفان سعيهما إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مساعدة تسيير العملية السياسية في سوريا بالتنسيق الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية طويلة الأمد للأزمة السورية.

المصدر: الكرملين

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