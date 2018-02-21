واشنطن تدعو فيسبوك وغوغل لمنع أي تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية

دعت الخارجية الأمريكية الشركات الوطنية الخاصة، بما فيها فيسبوك وغوغول، إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع أي تدخل روسي محتمل في الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "هذا ليس فقط نهج الحكومة الأمريكية، يجب كذلك على القطاع الخاص أن يفعل شيئا ما. تبقى الإمكانيات محدودة فيما يمكننا القيام به. طبعا نحن لا نضبط عمل فيسبوك وغوغول ولكن على بعض هذه الشركات الخاصة أن تأخذ زمام المبادرة ويجب أن يثبتوا أنهم مواطنون أمريكيون جيدون ويهبوا لمساعدتنا في منع ذلك".

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المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين