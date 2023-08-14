تغريم مدون روسي ألفي دولار لترويجه للمثلية الجنسية

تم تغريم المدون الروسي أندريه بيتروف، المعروف كذلك بميلانا بيتروفا بمبلغ 200 ألف روبل (ما يعادل حوالي ألفي دولار) للدعاية لتوجهات LGBT.

جاء ذلك وفق ما حكمت به محكمة منطقة تفير في موسكو، حيث حكمت المحكمة كذلك بتغريمه لتشويه القوات المسلحة الروسية. وكان الشاب البالغ من العمر 26 عاما قد قام بكتابة منشورات على قناته بتطبيق "تليغرام"، نهاية شهر مايو الماضي، تغطي قضايا تغيير الجنس، وممارسة الجنس المثلي. وكان لدى المحققين كذلك أسئلة لأندريه بشأن قيامه بتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية، إلا أنه لم يحضر المحاكمة بتاريخ اليوم 14 أغسطس.

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وكان أندريه بطلا لأكثر من فضيحة واسعة النطاق، حينما نشر بعد مذبحة في صالة الألعاب الرياضية بمدينة قازان، مايو 2021، رسائل نابية عن ضحايا المأساة، وعلى وجه الخصوص، قارن نفسه بالأطفال القتلى على نحو ساخر ومبتذل.

وفي يوليو الماضي أكد أندريه وضعه كمتحول جنسي، وطلب تعريف نفسه على أنه امرأة.

وكانت أنباء قد وردت في وقت سابق عن احتجاز هيئة الأمن الفدرالية لرجل متحول جنسي يشتبه في تمويله القوات المسلحة الأوكرانية. ووفقا للهيئة، فقد قامت إحدى المواطنات من منطقة أريول، والتي غيرت جنسها لاحقا إلى ذكر، بتحويل أموال إلى الجيش الأوكراني.

المصدر: أرغومنتي إي فاكتي