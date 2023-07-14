مصرع شخص بسبب خلل في الضغط بمصنع لتخصيب اليورانيوم في الأورال

قال مصدر في هيئات الطوارئ الإقليمية الروسية، إن شخصا واحدا لقي حتفه بسبب تخلخل الضغط بخزان يحتوي على سداسي فلوريد اليورانيوم المنضب في مصنع الأورال الكهروكيميائي.

وشدد المصدر على أن الحادث لم يسفر عن أي تلوث بالإشعة، وعلى أن المستوى الإشعاعي في المؤسسة في حدوده الطبيعية.

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وأضاف: "حدث انخفاض في ضغط الخزان يحتوي على سادس فلوريد اليورانيوم المنضب بحجم متر مكعب واحد. نتيجة للصدمة الميكانيكية لقي شخص واحد حتفه".

وأشار المصدر إلى أن الحادث لم يتسبب بتجاوز الحد الأقصى المسموح به من تركيز المواد الخطرة، وهذا المؤشر بقي في حدوده الطبيعية. وفي الوقت الراهن، يقوم المختصون بإزالة عواقب الحادث.

ويشار إلى أن مصنع الأورال الكهروكيميائي، يتبع لشركة "روساتوم" الحكومية ويعتبر من أضخم مؤسسات تخصيب اليورانيوم في العالم الذي يستخدم لتوفير الوقود النووي للمحطات الكهروذرية وللمفاعلات النووية الأخرى.

المصدر: نوفوستي