روسيا تساعد الدول الإفريقية في تعزيز القطاع الزراعي

أشار سفير المهمات الخاصة لوزارة الخارجية الروسية، رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية أوليغ أوزيروف إلى أن روسيا مستعدة لتزويد دول إفريقيا بالحبوب، وتعزيز قدراتها الإنتاجية

وعلق أوزيروف، متحدثا في لقاء الطاولة المستديرة "الأمن غير القابل للتجزئة: فرص ومساهمات البرلمانيين ـــ في إطار المؤتمر البرلماني الدولي الثاني"روسيا - إفريقيا، حيث قال": "أصبحت روسيا الآن واحدة من أكبر منتجي الحبوب، ونحن مستعدون لمساعدة الدول الإفريقية ليس فقط لتلبية احتياجاتها من خلال استيراد الحبوب الروسية، ولكن أيضا لتطوير كفاءاتها الخاصة".

وأشار الدبلوماسي إلى أن الدول الإفريقية تواجه تحديات عديدة في مجال الأمن المتعلق بالمناخ. لافتا إلى أن:"روسيا لديها طرقها الخاصة لمواجهة هذه التحديات".

المصدر: ريا نوفوستي