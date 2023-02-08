بوتين: روسيا قلقة من محاولات استغلال الوضع في أفغانستان لقيام دول غير إقليمية بإنشاء قواعد عسكرية

قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا قلقة من محاولات استغلال الوضع في أفغانستان لإنشاء قواعد عسكرية.

وأضاف خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي إن الوضع في أفغانستان لا يتحسن بعد انسحاب القوات الأمريكية من هناك.

وتابع "نحن قلقون أيضًا من محاولات استغلال الوضع في أفغانستان من أجل قيام دول غير إقليمية بتوسيع أوبناء بنيتها التحتية هناك، والتي ستنشئها تحت غطاء مكافحة الإرهاب الدولي، على الرغم من أن هذه الدول لا تفعل ذلك فقط".

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن "هذه الدول لا تفعل أي شيء مطلوب لحرب حقيقية ضد الإرهاب الدولي".

وقال الرئيس الروسي إن الوضع في أفغانستان لا يتحسن بعد انسحاب القوات الأمريكية من هناك.

وتابع "بعد هروب القوات المسلحة الأمريكية من أفغانستان، فإن الوضع في هذا البلد، للأسف ، لا يتحسن. المنظمات الإرهابية الدولية أصبحت أكثر نشاطا، بما في ذلك تنظيم القاعدة، الذي يبني إمكاناته هناك".

وأشار بوتين إلى أن الوضع الإنساني في أفغانستان يتصاعد سلبا.

وفقا للبيانات الروسية، التي أعلنها الرئيس بوتين، فإن ما يقرب من 4 ملايين شخص في أفغانستان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وقال "الاتجار بالمخدرات آخذ في الازدياد. لسوء الحظ ، فإن المناطق المزروعة تنمو. في رأيي، 80% من المواد الأفيونية في السوق العالمية هي من أصل أفغاني".

وتابع:" من الواضح أنه يوجد اليوم في العالم الكثير من احتمالات الصراع... والكثير من الصراعات، ليس بعيدا عن روسيا، بما في ذلك في الاتجاه الأوكراني. نحن ندرك ذلك جيدا، لكن هذا لا يقلل من أهمية الوضع في أفغانستان".

وأشار بوتين إلى أن هذا كان مهما دائما بالنسبة لروسيا، والآن أصبح مهما بشكل مضاعف. وقال " لا نريد أن تنشأ المزيد من نقاط التوتر على حدودنا الجنوبية".

المصدر: تاس