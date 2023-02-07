 
مباشر
عاجل
أ ف ب: ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى 8700 شخص وفقا لبيانات رسمية

انتشال 5 قتلى جراء انفجار في مبنى سكني بمدينة يفريموف الروسية (فيديو)

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/upjh

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة أخرون، اليوم الثلاثاء، بانفجار غاز منزلي في مبنى سكني من خمسة طوابق في مدينة يفريموف بمقاطعة تولا الروسية.

وقال ممثل إدارة الطوارئ الروسية: "انهار مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق، وتم العثور على جثث خمسة قتلى، وأصيب شخصان آخران لكنهما على قيد الحياة."

ووفقا له، فإن السبب الأولي للحادث هو انفجار غاز منزلي، ويجري استيضاح المعلومات المتعلقة بالضحايا.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 5 جثث من تحت أنقاض المبنى السكني، ولا تزال عمليات البحث عن آخرين متواصلة.

وبحسب مكتب المدعي العام الإقليمي، وقع انفجار مساء الثلاثاء في مبنى سكني رقم 2 مكون من خمسة طوابق وخمسة منافذ في يفريموف، وانهار المدخل الأول للبناية، وتم إجلاء سكان المبنى، كما تم تنظيم مرفق إيواء مؤقت.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا.. اليوم الثالث