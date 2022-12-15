سفير روسيا في بلغراد: الغرب يلوي ذراع القيادة الصربية في كوسوفو

أعلن سفير روسيا في بلغراد، ألكسندر خارتشينكو، أن سلطات كوسوفو في بريشتينا تواصل السيطرة على مناطق صرب شمال كوسوفو وميتوخيا، ويجيز الغرب لها فعل ذلك فيما يضغط على قيادة صربيا.

وجاء في بيان عن خارتشينكو: "تواصل قيادة بريشتينا بشكل علني السيطرة على الجزء الشمالي من المنطقة الذي يقطنه الصرب. ليس هناك فكرة للتراجع عن ذلك. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو حول الهدف الحقيقي للغرب. يبدو مرة أخرى أنهم يسعون إلى ليّ ذراع بلغراد".

وأضاف: "لقد كنّا على حق عندما حذرنا من أن قرار بريشتينا تأجيل الانتخابات البلدية ذات الصلة هو مجرد حيلة غادرة. وهكذا حدث: لقد أجروا انتخاباتهم الخاصة من دون انتخابات".

وخلص خارتشينكو إلى أنّه انتصار حقيقي للديمقراطية بالمعايير الأوروبية، متسائلا "هل كان هذا ممكنا من دون موافقة بروكسل؟ أين هو التزام الاتحاد الأوروبي بمبادئ توسّع الاتحاد الأوروبي إلى ما يسمى منطقة غرب البلقان، والتي بالمناسبة، تنص على الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1244؟".

المصدر: نوفوستي