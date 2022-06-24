فتح قضية جنائية إثر مقتل شخصين جراء انجراف سيارتين إلى البحر في سوتشي

أفاد المكتب الصحفي بدائرة التحقيق في إقليم كراسنودار بفتح قضية جنائية بعد مصرع امرأتين حملهما تيار النهر إلى البحر في مدينة سوتشي جنوب روسيا.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن اللجنة: "تم في سوتشي فتح قضية جنائية حول مقتل مواطنتين نتيجة التدهور السريع للأحوال الجوية".

وأعلنت لجنة التحقيق المحلية في وقت سابق من اليوم أنه تم في منطقة لازاريفسكويه بمدينة سوتشي انجراف سيارتين كانتا تحملان 7 أشخاص بمن فيهم 3 أطفال، إلى البحر.

وعثر رجال الإنقاذ على جثة واحد ومصاب آخر يرقد حاليا في المستشفى، فيما لا تزل عملية البحث على الآخرين مستمرة حتى الآن.

من جانبها أفادت إدارة مدينة سوتشي فيما بعد بالعثور على جثة ضحية ثانية. ودققت أنه كانت هناك عائلتان من إقليم ستافروبول قضتا الليل في السيارتين.

المصدر: RT