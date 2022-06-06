الكرملين يسلط الضوء على أحد المواضيع التي سيناقشها لافروف في تركيا

ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موضوع العملية التركية المحتملة في سوريا من المرجح أن تتم مناقشته خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنقرة.

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وقال بيسكوف في تصريح تطرق فيه إلى زيارة لافروف إلى تركيا المقررة يوم 8 يونيو: "أن يناقش الوزير هذا الموضوع بصورة مؤكدة خلال اتصالاته المقبلة، يمكن أيضا افتراضه بدرجة عالية من الثقة".

ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية في معرض إجابته على سؤال عن التصريحات بشأن تعزيز المواقع حول العديد من المدن التي يتم التخطيط للعملية فيها، إلى أن هذه هي الأراضي خاضعة لسيادة سوريا.

وقال بهذا الشأن: "مع ذلك، أنتم تتحدثون عن أراض خاضعة لسيادة الجمهورية العربية السورية، والقوات المسلحة لهذه الدولة تحديدا هي التي تعزز، بدرجة أكبر أو أقل، هذه المواقع أو تلك على أراضيها".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح في وقت سابق بأن القوات المسلحة ستبدأ عمليات مكافحة الإرهاب على حدود البلاد، وسيتم اتخاذ قرار قريبا بشأنها. وبحسب تقارير وسائل الإعلام، فإن العمليات ستجري في أربع مناطق سورية.

المصدر: نوفوستي