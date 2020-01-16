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العلماء الروس يبتكرون طريقة تعمي أقمار التجسس

أخبار روسيا

العلماء الروس يبتكرون طريقة تعمي أقمار التجسس
Sputnik
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن علماءها، تمكنوا من إيجاد طريقة لإخفاء النشاطات السرية في روسيا عن "عيون" أقمار التجسس الأجنبية.

وجاء في تقرير للمؤسسة نشر على موقعها، أن الطريقة الجديدة، تضمن منع عمل أجهزة الاستقبال الموجودة على أقمار التجسس الأجنبية، في الفترات الزمنية التي تقع فيها المنطقة الروسية المحمية في مجال رؤية هذه الأقمار.

وكشفت المؤسسة أنها أطلقت العديد من محطات البث الإلكتروني الأرضية، التي من شأنها كبت الإشارات عند نقل البيانات من أقمار المراقبة البصرية والرادارية العاملة بالأشعة تحت الحمراء، إلى أقمار إعادة البث، التي تعيد هذه البيانات إلى الأرض.

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وأشار الخبراء الروس إلى أن هذه الطريقة، لا يمكن استخدامها إلا عندما تكون أقمار التجسس نفسها، خارج نطاق منطقة المحطات الأرضية في بلدانها، وبالتالي لا يمكنها بث البيانات بشكل مباشر إلى هذه المحطات.

المصدر: نوفوستي

 

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