هل هجمات الحوثيين وقصف القواعد الأمريكية تتم بدعم إيراني؟

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن لديها سبباً للاعتقاد بأن الهجمات التي نفذتها جماعة أنصار الله الحوثيين تمت بدعم كامل من إيران، البيان الذي أعقب أربع هجمات ضد سفن تجارية

في البحر الأحمر، أوضح أن الولايات المتحدة ستنظر في جميع الردود المناسبة بالتنسيق الكامل مع حلفائها وشركائها الدوليين.

من جانبه نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تزويد الحوثيين بالطائرات المستخدمة في استهداف السفن في البحر الأحمر، مؤكدًا ألا أساس للمزاعم الأمريكية وأن هدفها صرف أنظار العالم عن الجرائم الإسرائيلية في غزة..

بموازاة ذلك توعدت الخارجية الإيرانية بالرد على أي هجمات تستهدف مصالحها في سوريا، عقب إعلان مقتل مستشارين عسكريين في غارة إسرائيلية.

فما هي خلفيات الموقف الأمريكي من دور طهران في عمليات الحوثيين بالبحر الأحمر؟ وما رد إيران على استهداف مستشاريها في سوريا وإعادة واشنطن تجميد أموال مملوكة لإيران في قطر؟

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