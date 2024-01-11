هل تنجح مساعي جنوب إفريقيا لإدانة إسرائيل في محكمة العدل؟

دشنت جنوب إفريقيا في تحرك تاريخي معركة قانونية ضد إسرائيل لمواجهة ما تعتبره الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

حيث تطالب جنوب إفريقيا بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مستندة في مرافعتها لمجموعات من المؤشرات بأنها ترقى لإبادة جماعية.

وفي انتظار مرافعة الوفد الإسرائيلي خلال الجلسة الثانية، اعتبرت الخارجية الإسرائيلية في تعقيبها ما يحدث في محكمة العدل الدولية تحريفا للعدالة وإحراجا لكل من يؤمن بحقوق الإنسان، من جانبه اتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل بالنفاق مؤكدا أن أنها تحارب الارهاب والأكاذيب في عالم منقلب رأسا على عقب وفق تعبيره.

فما هي أوراق إسرائيل لمواجهة احتمال إدانتها بارتكاب إبادة جماعية في حق الفلسطينيين؟ وهل تنجح المحكمة الدولية في الدفع نحو وقف الحرب الاسرائيلية على غزة؟

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