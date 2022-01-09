هل تشعل مسيّرات حزب الله اللبناني حربا مع إسرائيل؟

مسيرات حزب الله اللبناني تقلق إسرائيل تقول تقارير عديدة بعد إسقاط حوامة جديدة اخترقت المنطقة الحدودية لغايات استخباراتية وجمع معلومات لتنفيذ هجمات محددة

وهو ما دفع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لاعتبارها واحدا من أكثر التحديات التي ستواججها في الفترة المقبلة بالرغم من تأكيد الجيش الإسرائيلي على اعتماد تشكيلة خاصة عززت قدرته على رصد الطائرات المسيرة وإسقاطها

ما حقيقة المخاوف الإسرائيلية من مسيرات حزب الله؟ وكيف يتعامل الحزب في المقابل مع خطط تل أبيب لرصد الحوامات وإسقاطها؟