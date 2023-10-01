مصر وروسيا.. 80 عاما من الشراكة الاستراتيجية والصداقة

تاريخ النشر:01.10.2023 | 09:15 GMT | أخبار العالم
أوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت أن الدولة لن تنجح في التغلب على التحديات إلا من خلال شعبها ومع حالة الاستقرار.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان اليوم السبت، بأن الحقائق والتاريخ أثبتا مرارا بأن الولايات المتحدة هي "إمبراطورية أكاذيب" بكل معنى الكلمة.
قال واين آير رئيس الأركان العامة الكندية في حديث نقلته إذاعة Radio-Canada، إن روسيا تجدد احتياطاتها من الذخيرة بأسرع مما توقع الغرب.
كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن حوار جرى بينه وبين شخص لم يحدد هويته بشأن أمر يهدد الرئيس المصري في حال توليه الرئاسة في العام 2014.
أصدرت لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الممتاز، بيانا رسميا قدمت خلاله اعتذارا لفريق ليفربول، عقب مباراته أمام توتنهام (1-2) مساء السبت، ضمن الجولة السابعة من منافسات "البريميرليغ".
هدّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بن كاردين، بأنه سيحجب المساعدات العسكرية عن مصر إذا هي لم تتخذ "خطوات ملموسة ومجدية ومستدامة" لتحسين حقوق الإنسان في البلاد.
أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون أن أوكرانيا أمام خيارين اثنين فقط، أن تستسلم، أو تزول عن الوجود لأن الحل لن يتم إلا بشروط روسيا.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، أن مصر استطاعت خلال التسع السنوات الماضية القضاء على فيروس "سي"، مبينا أن البلاد كانت معروفة بأنها بين أكبر دول العالم إصابة بهذا الفيروس.
قالت عضو الكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين إن بريطانيا بإرسالها قوات إلى أوكرانيا ستشعل حربا عالمية ثالثة.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الشعب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل.
طالب لاعب نادي الطائي، عبد العزيز الحرابي، لجنة المسابقات في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، بإعادة النظر في مواعيد مباريات دوري "روشن"، إذ تتزامن مع توقيت رفع الأذان.
أثار تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن "أوكرانيا بانتظار أخبار مهمة في 30 سبتمبر" قلق مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي X، الذين انهالوا عليه بعبارات الشجب والتنديد.
وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم السبت، على تمرير مشروع قانون مؤقت يمنع عملية إغلاق حكومة البلاد، ولا يتضمن هذا المشروع مساعدات أمريكية لصالح كييف.
تؤدي المسيرات مهام الاستطلاع وتوجيه القنابل والصواريخ ويصعب رصدها وإسقاطها، فيما أثبت مدفع "آكا -630" الروسي الرشاش أنه أفضل وسيلة لاصطياد هذه المسيرات بفضل كثافته النارية.
تحت العنوان أعلاه، كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول مواصفات السلاح الذي تطوره روسيا على مبادئ فيزيائية جديدة، وقدراته الخارقة.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
قام المهاجر العراقي في السويد سلوان موميكا اليوم السبت مجددا بحرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو تحت حماية الشرطة التي اعتقلت شخصين كانا من ضمن المحتجين على هذه الواقعة.
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا عن تعرض مقر الوزارة لهجوم إرهابي صباح اليوم الأحد نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تم القضاء عليه.
انتقد إيرول ماسك والد رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك في حديث لـ"ديلي ميل" السيرة الذاتية لابنه، واعتبرها "قمة الهراء".
ذكرت مصادر مطلعة أن تحضيرات تجرى حاليا لإقامة فعاليات تأييد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسط توقعات بإعلانه ترشحه لولاية جديدة مساء الاثنين المقبل.
مني فريق ليفربول بهزيمة مؤلمة أمام مضيفه توتنهام (1-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
كشف تحقيق أجرته السلطات الأمنية في إسرائيل أن 5 مجندات يخدمن في سجن رامون بالنقب، أقمن علاقات حميمية مع سجين فلسطيني يقضي عقوبة السجن المؤبد هناك.
كتبت هديل علي في صحيفة "الوطن" السورية، أن الأخطاء التي ارتكبها فلاديمير زيلينسكي خلال النزاع في أوكرانيا حولته إلى شخص فاشل ومكروه من مواطنيه.
كتب ريتشارد نيلسون في "واشنطن بوست" أنه على الولايات المتحدة وحلفائها إطلاق "لعبة طويلة الأمد" في أوكرانيا، كما يفعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
اعترف الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، بأنه سبق لنجله آدم أن ضرب نيكيتا جورافيل المتهم بحرق القرآن الكريم، ووصف تصرف ابنه بالسليم.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي خسائر فادحة بلغت 700 جندي بين قتيل وجريح، وتدمير مستودعات للأسحلة وإسقاط 25 مسيرة أوكرانية.
أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن قناة "الحدث" أن الولايات المتحدة حذرت القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، وقادة آخرين في البلاد، من التقارب مع روسيا.
أشار فريق من الأطباء الروس إلى ضرورة استخدام الأدوية المضادة للفيروسات عند ظهور أعراض أولى لتعرض جهاز التنفس للمرض.
قال وزير دفاع بريطانيا غرانت شابس في حديث لصحيفة "تلغراف" إن بلاده تبحث "الدور الذي يمكن أن يلعبه أسطولها في حماية السفن التجارية من التدابير الروسية في البحر الأسود.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر واجهت تحديات منذ 2011 أنهت دولا بالكامل ولم تقم مرة أخرى، لافتا إلى أن الدول لا تنمو إلا "بالعمل والتضحية والإخلاص والأمانة".
قد تعلن الحكومة الأمريكية غدا الأحد الإغلاق إن لم يتوصل أعضاء الكونغرس إلى اتفاق على ميزانية السنة المالية المقبلة واعتمادها والتي تبدأ في الأول من أكتوبر.
كشف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، عن أسباب الاستثمارات التي يقوم بها في مصر إلى جانب الاقتراحات المستمرة التي يعلن عنها في هذا السياق، ومن بينها مشروع تطوير طريق صلاح سالم.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير نقطة تحميل معدات عسكرية تابعة للواء منفصل من مشاة البحرية للقوات الأوكرانية في مقاطعة نيكولايف بضربة صاروخية دقيقة.
يرى المدوّن زيون إيفروني أن الاتفاق السعودي يجب أن يوفر طريقا إلى الدولة الفلسطينية في تايمز أوف إسرائيل. المقال التالي يوضح الصورة بالتفاصيل وفق تقديره.
علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء يوم السبت، على أزمة انقطاع الكهرباء بشكل متكرر على مدار الشهرين الماضيين في البلاد.
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ نظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة الذكرى السنوية الـ74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر المقبل دون تخصيص مساعدات لأوكرانيا، بعد أن وافق عليه الكونغرس الليلة الماضية لتجنب الإغلاق الحكومي.
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن قضية المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد التي يحتلها الإرهابيون يإشراف أمريكي تؤكد أن القضية ليست فقط سرقة وإنما شراكة مع الإرهابيين لتقاسم الأرباح.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط تسعة صواريخ أطلقتها قوات كييف من راجمات "أوراغان" على مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.
أعلنت يريفان أن أكثر من 104 آلاف أرمني نزحوا عن قره باغ إلى أرمينيا منذ 24 سبتمبر، بعد العملية العسكرية الأذربيجانية في الإقليم.
رجح ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر احتمال ألا يكون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على قيد الحياة عند توقيع السلطات الأوكرانية وثيقة الاستسلام.
قال المستشار السابق في البنتاغون دوغلاس ماكغريغور، إن الولايات المتحدة لم يبق أمامها إلا الاعتراف بهزيمتها في أوكرانيا، أو إرسال قواتها إلى هناك.
كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت أن مصر خسرت 450 مليار دولار بين عامي 2011 و2013.
رصدت كاميرات المراقبة لحظة وقوع التفجير الانتحاري الذي استهدف صباح اليوم مقر وزارة الداخلية التركية في أنقرة، والذي نفذه إرهابيان أحدهما فجر نفسه والثاني تم تحييده.
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بالصمود في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها الدولة، مشيرا في حديثه إلى الشعب المصري بضرورة "عدم جعلنا فرجة أمام الناس".
كشف وزير الدفاع البريطاني الجديد غرانت شابس، أنه سيتم نشر قوات بريطانية في أوكرانيا للمرة الأولى بموجب خطط تتم مناقشتها مع القادة العسكريين.
أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن وزارة الدفاع الأمريكية دعت شركات الذكاء الاصطناعي للتحدث بشكل أكثر عن تكنولوجياتها.
أقدم شبّان في لبنان على ضرب ناشطين مشاركين في "مسيرة الحريات" لدعمها المثلية الجنسية وخرجت بالمقابل مسيرة "اِحمِ عائلتك" وطالبت بالمشاركة "لنحمِ مجتمعنا من الآفات الضالة والشاذة".
يواصل أرشيف الجيش الإسرائيلي الكشف عن آلاف الوثائق والسجلات عن الفشل الاستخباري الذي سبق حرب أكتوبر 1973 ضد كل من مصر وسوريا.
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الوضع المعيشي للسوريين سيئ حاليا، مبينا أن العلاقات الطبيعية للشعب مع دول العالم كي يتبادل معهم من خلالها كل شيء، أصبحت في خنق متزايد من قبل الغرب.
أصدرت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة بيانا شديد اللهجة احتجت فيه على حرق نموذج للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحت حماية الشرطة السويدية، أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم.
وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، محاولة بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي إغلاق الحكومة بأنها غير مقبولة.
ذكر نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي اليوم السبت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الجناة الرئيسيين في مأساة "بابي يار" هم القوميون الأوكرانيون.
اكتشف جنود من وحدة القوات الخاصة "فايكنغ" تجمعا لجنود القوات الأوكرانية وقاموا بتدمير مخبئهم باستخدام طائرة انتحارية مسيرة على محور أرتيوموفسك.
جادل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الخارجية الألمانية على شبكة X، في مدى صواب إجراءات برلين لدعم المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في البحر المتوسط.
قال الخبير العسكري مايكل بيك، إن عدم قدرة قوات كييف على التقدم في الجبهة والاستخدام الفعال لمساعدات الغرب، يدل على ضعف تكتيكات "الناتو" في الحروب الحديثة.
نقلت صحيفة "دير شبيغل" عن المحلل العسكري الألماني فرانز ستيفان غادي أن هجوم قوات كييف المضاد يدنو أكثر فأكثر من مرحلة التباطؤ، معتبرا أن قوات كييف ستقلل من نشاطها ووتيرة هجومها.
دعت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني ماري أغنيس ستراك زيمرمان مجددا إلى تسليم أوكرانيا صواريخ Taurus بشكل عاجل، مؤكدة أن استهداف كييف أراضي روسيا بهذه الصواريخ سيكون مبررا.
أعلن عضو مجلس الاتحاد الروسي، ديمتري روغوزين، أن القوات الأوكرانية تحشد عناصر مشاة البحرية عند إنرغودار.
حظرت السلطات الإثيوبية، اليوم الاثنين وبشكل مؤقت المسافرين جوا من تصدير القهوة الإثيوبية من البلاد بأي شكل وبأي كمية.
شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم في الإعلان الترويجي لموسم الرياض 2023، مع الممثل المصري الشهير أحمد عز.
أكد مايكل روسي، المحاضر في جامعة روتغرز الأمريكية، أن الاستراتيجية الروسية المتمثلة في مواجهة طويلة الأمد للعقوبات والضغوط ستؤدي إلى انفجار أوروبا من الداخل.
أفاد موقع Statista.com نقلا عن رابطة العلماء الأمريكيين، بأن عدد الرؤوس الحربية النووية في العالم ارتفع في الفترة من يناير 2022 وحتى يناير 2023 بواقع 136 رأسا.
دانت الخارجية التركية "هجوم الجماعات الأرمنية المتطرفة" على المشاركين في مؤتمر الدبلوماسية العامة التركية المنعقد في جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية.
كشف وزير الكهرباء المصري محمد شاكر يوم السبت، موعد دخول أول مفاعل الخدمة في محطة الضبعة النووية التي تساعد روسيا في بنائها.
رجحت مجلة Military Watch، أن أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات التي تم إرسالها إلى القوات الأوكرانية، يشغلها ويديرها عسكريون أجانب.
أسدى النجم الإسباني المخضرم سيرخيو راموس مدافع فريق إشبيلية خدمة كبيرة "بالخطأ" لنادي برشلونة خلال المباراة بينهما (0-1) مساء أمس الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة للدوري.
قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، إن عدم يقين يلينا زيلينسكايا من أن زوجها سيقضي فترة ولاية رئاسية ثانية، دليل على وقوع مشاكل خطيرة في أوكرانيا.
أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، عن نجاة النائب السابق كاظم الصيادي من محاولة اغتيال في العاصمة بغداد.
تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول عدم استعداد أحد، بعد درس أوكرانيا، للقتال بالنيابة عن الولايات المتحدة.
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول تستير الاتحاد السوفيتي على مأساة "بابي يار" بالكاذبة.
أعرب أوليغ سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، عن حنقه الشديد من فشل القوات الأوكرانية في الاستيلاء على مدينة توكماك بمقاطعة زابوروجيه، وأيضا فشل هجومهم المضاد.
أوصت وزارة الصحة اليابانية المؤسسات الطبية بالحدّ من وصف أدوية السعال في ظل شحها في البلاد، رغم ازدياد الإصابات بكورونا والإنفلونزا.
ردت الحكومة المصرية في بيان عاجل على تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صورا لتصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة الـ50 جنيها.
تحت العنوان أعلاه، نشرت "فزغلياد" مقالا حول الهدف التالي الذي ستعمل باكو على تحقيقه، برأي الباحث السياسي فاديم توخاتشوف.
قال نقيب الفلاحين المصريين حسين أبو صدام، إن هناك أسبابا معينة تقف وراء ارتفاع محاصيل زراعية بعينها وعلى رأسها البصل في مصر، وأخرى مشتركة لزيادة الأسعار في باقي المنتجات الزراعية.
شارك مسؤولون من مئة طائفة مسيحية اليوم السبت في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، في صلاة مسكونية غير مسبوقة بحضور البابا فرنسيس، وذلك عشية بدء لقاء مهم للكنيسة الكاثوليكية.
أشارت صحيفة Military Watch الأمريكية إلى أن مقاتلة سو-57 الروسية، أفضل من مقاتلتي F-35 الأمريكية، وJ-20 الصينية.
دعا قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة أبتي علاء الدينوف الأوكرانيين إلى إدراك ما يجري، والتمرد على سلطات كييف ورعاتها الغربيين.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها ألقت القبض على المدعو "ممدوح إبراهيم الحاجي شيخ" من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي خلال هجوم نفذته شمالي سوريا.
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات عنيفة في مدينة زابوروجيه التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا.
اندلعت اشتباكات بين المواطنين والشرطة الفرنسية في مدينة كومبيين اليوم السبت، احتجاجا على إغلاق أحد المشافي المحلية أبوابها خلال ساعات المساء، ما تسبب بوفاة طفلة.
أظهر استطلاع في إسرائيل أن 39% من الإسرائيليين يرفضون الموافقة على السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها.
قال أوليغ سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، إن الرئيس فلاديمير زيلينسكي جعل أوكرانيا معتقلا لمواطنيه بالإجراءات القمعية التي يتخذها ضدهم.
تعرض فريق مانشستر سيتي حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للهزيمة الأولى في الموسم الحالي، على يد مضيفه نادي وولفرهامبتون (1-2) مساء اليوم السبت.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير نقطة تحميل معدات عسكرية تابعة للواء منفصل من مشاة البحرية للقوات الأوكرانية في مقاطعة نيكولايف بصاروخ "إسكندر".
نشرت وكالة "سبوتنيك كازاخستان" اليوم السبت فيديو جديدا للحظة تفجير انتحاري نفسه في حشد من الناس أمس الجمعة قرب مسجد في مدينة ماستونغ بباكستان.
حذر نقيب عام الفلاحين في مصر حسين عبد الرحمن أبوصدام، من ارتفاع وتيرة التعديات علي الاراضي الزراعية هذه الأيام في ظل الانشغال بالانتخابات الرئاسية.
كشفت تحريات الجيش في ليبيا حقيقة "غيلان درنة" التي أثارت الذعر بين المواطنين، وهزت وسائل التواصل الاجتماعي لأيام.
كتبت صحيفة "بيزنس إنسايدر" أن السبب في فشل الهجوم الأوكراني المضاد، قد لا يرتبط بتصرفات المقاتلين الأوكرانيين فقط، ولكن بقيام الغرب بتدريب القوات بشكل خاطئ واختيار تكتيكات سيئة.
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول تنامي تجارة روسيا بعملات غير الدولار رغم تشكيك ممثلي الغرب في قدرة روسيا على التخلي عن المهيمن الأمريكي.
فاز حزب "سمير-إس دي" بقيادة رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو بالانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا، المعروف بموقفه المعارض لدعم أوكرانيا، والمطالب بتحسين العلاقات مع روسيا.
أحرزت النجمة التونسية أنس جابر لقب بطولة نينغبو الصينية المفتوحة للتنس "WTA Ningbo Open"، والتي بلغ مجموع جوائزها أكثر من 259 ألف دولار.
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إن ما حدث في الـ15 من أبريل المنصرم تقف وراءه أطماع شخصين أو مجموعة محددة بهدف ابتلاع الدولة السودانية.
قال زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، إن عدم وجود النبي محمد بيننا لا يعني أنه "منتهي الصلاحية"، على حد تعبيره.
أكد السيناتور الجمهوري جيمس دافيد فينس استعداد اليساريين الأمريكيين لتصفية دم أوكرانيا انتقاما من روسيا، التي يتهمونها بتفويز دونالد ترامب في انتخابات 2016.
أعلنت الخطوط الجوية السعودية اليوم السبت عن هويتها الجديدة بتصميم مستوحى من ثقافة المملكة.
تمكن علماء الفلك من إثبات دوران الثقب الأسود الواقع في قلب مجرة "مسييه 87" (Messier 87).
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن القرارات المتعلقة بتقديم تنازلات محتملة تتعلق بالأراضي من أجل إنجاز التسوية في أوكرانيا، إنما يجب أن تتخذها السلطات في كييف نفسها.
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