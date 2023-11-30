ضوء أخضر أمريكي.. وإسرائيل تمهد لضرب حماس جنوب غزة

على وقع الهدنة بين حماس وإسرائيل يهرول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة ويقول إنه أكد في لقاء مع أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي أن ما حدث خلال الهجوم على شمال قطاع غزة

يجب ألا يتكرر في جنوب القطاع مضيفًا أن المجلس أعرب عن موافقته على حماية المدنيين واستمرار المساعدات قبل بدء أي هجوم في جنوب غزة.

على الجانب الآخر يأتي بلينكن على ذكر حماس حيث يدعو هنا المجتمع الدولي لمطالبة الحركة بوقف عملياتها وعدم استخدام المدنيين دروعًا بشرية.

فهل تمثل تصريحات الدبلوماسي الأمريكي الضوء الأخضر لعودة العمليات البرية الإسرائيلية في غزة؟ وما طبيعة دور واشنطن في أي تحرك عسكري إسرائيلي مقبل في جنوبي القطاع؟

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