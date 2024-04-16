زيلينسكي يشكو.. الغرب يدافع عن إسرائيل ولا يدعم أوكرانيا

"أود أن أطرح سؤالا بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل: هل إسرائيل جزء من حلف الناتو أم لا؟ هذا هو الجواب إذن. إسرائيل ليست دولة في الناتو، لكنكم، مع ذلك، ساعدتموها".

بحسرة كبيرة كالعادة يتوجه الرئيس الاوكراني الى " حلفائه " الغربيين بعتب لأن الأطلسي يتقاعس عن دعم كييف كما يدعم تل أبيب بحسب الموقف الأوكراني. لكن لا يبدو أن شيئا ينفع للحصول على الدعم الغربي المطلق لدرجة أن زيلينسكي ذهب مرة ليطالب الغرب على العلن بتوفير قروض مادية بدلا من مساعدات فورية قائلا : سنسدد لكم الثمن في المستقبل فقط أعطونا المال! بالتفاصيل مشاهدينا سنتحدث عن الدعم الغربي لكييف، مع تصاعد الأحداث على وقع أحداث غزة، وانشغال الغرب بدعم تل أبيب كيف تبدو أفق العلاقة بين كييف والأطلسي ؟ خاصة بعد التخبط الغربي الأوروبي بالاتحديد الكبير على صعيد إتخاذ القرارات بتسليح وتمويل حرب يتقدم فيها الجيش الروسي على جبهات مختلفة؟

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