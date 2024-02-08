روسيا ومصر.. شراكة استراتيجية بوجه ضغوط الغرب
ضيف حلقة برنامج نيوزميكر سفير روسيا الاتحادية لدى مصر غيورغي بوريسينكو.
أبرز تصريحات السفير الروسي لدى مصر غيورغي بوريسينكو لبرنامج نيوزميكر:
- العلاقات بين روسيا ومصر تطورت بالفترة الأخيرة بفضل الرئيسين بوتين والسيسي
- لدينا علاقات اقتصادية وثقافية قوية مع مصر
- الدول الغربية وفي مقدمتهم أمريكا تعمل على خلق العراقيل في وجه التعاون بين الدول العربية وروسيا
- الدول العربية على يقين أنه يمكن الاعتماد على روسيا في القضايا السياسية والاقتصادية
- مصر تسعى لبناء علاقات وثيقة مع روسيا
- العقوبات الغربية تعيق تطور العلاقات الدولية
- العقوبات عادت بالفائدة على روسيا لتطوير العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا وآسيا
- محطة الضبعة النووية ستسمح لمصر بتوريد الكهرباء لتحصل على مصدر إضافي للصادرات
- التبادل التجاري بين مصر وروسيا وصل لنحو 7.2 مليار دولار
- نما التعاون الاقتصادي بنسبه 20% في 2023 مقارنة بعام 2022
- اعتمدت مصر 80% على القمح الروسي
- ثلث التبادل التجاري الروسي يمر عبر مصر إلى إفريقي