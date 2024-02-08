روسيا ومصر.. شراكة استراتيجية بوجه ضغوط الغرب

ضيف حلقة برنامج نيوزميكر سفير روسيا الاتحادية لدى مصر غيورغي بوريسينكو.

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أبرز تصريحات السفير الروسي لدى مصر غيورغي بوريسينكو لبرنامج نيوزميكر:



- العلاقات بين روسيا ومصر تطورت بالفترة الأخيرة بفضل الرئيسين بوتين والسيسي

- لدينا علاقات اقتصادية وثقافية قوية مع مصر

- الدول الغربية وفي مقدمتهم أمريكا تعمل على خلق العراقيل في وجه التعاون بين الدول العربية وروسيا

- الدول العربية على يقين أنه يمكن الاعتماد على روسيا في القضايا السياسية والاقتصادية

- مصر تسعى لبناء علاقات وثيقة مع روسيا

- العقوبات الغربية تعيق تطور العلاقات الدولية

- العقوبات عادت بالفائدة على روسيا لتطوير العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا وآسيا

- محطة الضبعة النووية ستسمح لمصر بتوريد الكهرباء لتحصل على مصدر إضافي للصادرات

- التبادل التجاري بين مصر وروسيا وصل لنحو 7.2 مليار دولار

- نما التعاون الاقتصادي بنسبه 20% في 2023 مقارنة بعام 2022

- اعتمدت مصر 80% على القمح الروسي

- ثلث التبادل التجاري الروسي يمر عبر مصر إلى إفريقي