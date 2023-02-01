روسيا تحذر من إرسال أسلحة لأوكرانيا.. فما خيارات إسرائيل؟

قال رئيسُ الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تدرس تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي من منظومة القبة الحديدية ،

معربًا في الوقت ذاته عن استعدادِه للتوسّطِ بين الجانبين الروسي والأوكراني إذا ما طلبت منه الإدارةُ الأمريكية ذلك.. وأوضح نتنياهو أن علاقاتِ بلاده مع روسيا معقدة، وأن تل أبيب لا تريد مواجهةً عسكرية مع موسكو.. تصريحات رأى فيها مراقبون تغيرا مهما في الموقف الإسرائيلي الذي حرص منذ البداية على إلتزام الحياد رغم الضغوط الأمريكية والأوكرانية.. فتل أبيب لها حسابات في سوريا ومآرب أخرى في إيران، وتزن علاقاتها مع موسكو بميزان الذهب.. وحذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيدف في أكتوبر الماضي، من أن إرسال أسلحةٍ إسرائيليةٍ الى أوكرانيا سيدمر العلاقة بين روسيا وإسرائيل..

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