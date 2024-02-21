خسائر أوكرانيا تستنزف أوروبا.. القارة العجوز مطية واشنطن

رغم انكسار أهداف الناتو في أوكرانيا وفشل العقوبات على روسيا واعتراف الأوروبيين بنفاد مخزوناتهم من الأسلحة، يصرح ساسة أوروبيون بمواصلة ضخ ما تيسر من سلاح ومال لكييف..

ما هي خطط الأوروبيين؟ هل يعلو هدف محاولات إضعاف روسيا على أرواح مئات الآلاف من الأوكرانيين والروس ؟ لماذا تسقط كل مبادئ الجوار والسلام وقداسة الروح في أوروبا في سبيل ضرب روسيا التي تعتبر جارة وجزءا أصيلا من القارة ؟

لمناقشة هذا الموضوع ببعديه العسكري والاجتماعي معنا الكاتب والعقيد المتقاعد في الجيش الفرنسي وحلف الناتو جاك هغار الحامل لوسام جوقة الشرف، والحاصل على صليب الحرب TOE وصليب الشجاعة العسكرية، وهو حاصل أيضًا على وسام القديس سافا في صربيا.

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