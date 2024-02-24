حراك مصري.. من رفض تهجير فلسطينيي غزة إلى مساءلة إسرائيل
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عبر كلمتها أمام محكمة العدل الدولية ردت مصر على مزاعم إسرائيلية حاولت للمرة تلو الأخرى أن تلقي عليها باللوم أو تورطها في اتفاقات مزعومة على حساب الشعب الفلسطيني
فكيف تؤثر الاتهامات الإسرائيلية على مسار التفاوض؟ وما حقيقة التقدم الذي تحدثت عنه وسائل إعلام إسرائيلية ومصرية في مفاوضات باريس؟ وما هي تطورات الموقف المصري إذا مضت إسرائيل في خطتها المعلنة لاجتياح رفح؟
ضيف حلقة استوديو القاهرة السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق.