بعد 200 يوم من الحرب على غزة.. كيف كسرت حماس هيبة الجيش الإسرائيلي؟

بعد مئتي يوم من الحرب الإسرائيلية على غزة.. ما تزال إسرائيل عالقة في القطاع وفق آخر خطاب للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة الذي أكد أن إسرائيل لم تحصد خلال عمليتها

إلا الخزي والهزيمة، وتَحطمَ صورتها أمام العالم الذي أدرك الحقيقة البشعة للاحتلال.

في هذا السياق نَقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل لم تستطع ولا تستطيع القضاء على حركة حماس ولكنها خفضت احتمال تكرار هجوم مماثل للسابع من أكتوبر.

فما الذي تحقق لإسرائيل بعد مائتي يوم من الحرب؟ وما حقيقة فشلها في إنهاء دور الفصائل الفلسطينية في غزة؟

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