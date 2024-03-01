بعد خسائره الكارثية.. هل يجتاح الجيش الإسرائيلي رفح رغم نقص جنوده؟

شيئاً فشيئاً تتكشَّفُ عيوبُ الجيش الإسرائيلي الذي كان يعتبر أحد أقوى جيوش الشرق الأوسط. نذكر الانهيار الكبير في السابع من أكتوبر أمام ألفٍ ونيِّف من مقاتلي حماس.

ونذكر أيضاً كيف استجمعتِ الوحدات البرية الإسرائيلية قِوَاها لتدخل غزة، ولم تنجز أيًّا من المهام.. أللهمَّ إلا التدمير والتدمير والتدمير. وأمام هذه العيوب، والعجز عن تحقيق الأهداف في الميدان تقول صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية ما يلي: يعاني الجيش الإسرائيلي من مشكلة عميقة في القوى البشرية، مقابل تهديداتٍ كبيرة على جبهتي غزة ولبنان. هذه المشاكل إن أضيفت إلى الخسائر الكبيرة في حرب غزة يتضح أن الجيش الإسرائيلي في الواقع، ليس ما حُكِيَ عنه طويلا..

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