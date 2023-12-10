بعد الفيتو الأمريكي حول غزة.. توجه لنظام دولي أكثر عدلا

على الرغم من مناشدات الأمين العام للأمم المتحدة ورعاية سبعة وتسعين دولة عربية وأجنبية ومنظمات أممية لمشروع قرار تقدمت به دولة الإمارات العربية في مجلس الأمن الدولي،

الولايات المتحدة تستخدم حق النقص الفيتو للمرة الثانية ضد الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، الفيتو الأمريكي يأتي بالتزامن مع ارتفاع حدة التصعيد العسكري وتعثر محاولات العودة إلى هدن إنسانية..

في هذه الحلقة من استديو بيروت نتناول أسباب رفض واشنطن لوقف إراقة الدماء في غزة ومصير الهدن الإنسانية والحلول السياسية مع ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد.

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