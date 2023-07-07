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القذائف العنقودية لنظام كييف.. ماذا بقي في جعبة واشنطن؟

أخبار العالم

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الحزمة الثانية والأربعون من المساعدات الأمريكية العسكرية لكييف والتي من المتوقع أن تصل قيمتُها لأكثر من ثمانمئة مليون دولار

ومن ضمنها إضافةً لصواريخِ هيمارس ومدرعات برادلي قنابلُ عنقوديةٌ محرمة في أكثر من مئة وعشرين دولةً حول العالم لما لها من أثر تدميري على البيئة والمدنيين في مناطق الصراعات..
جو بايدن الرئيس الأمريكي أعطى موافقته على إرسالها وترك الأمر لأعضاء حلف الناتو فيما يبدو أنه توافق ضمني على إطالة أمد المعارك ونقلها لمستويات جديدة كما صرحت موسكو..
فهذا النوع من السلاح لم يُستخدم منذ غزو العراق وتعج به المخازنُ الأمريكية والحديث يدور عن قذائف تطلق من مدافع 155 يُعول عليها لسد النقص في مخزون القذائف ااذي تطالب به القوات الأوكرانية.
- فما الهدف من تزويد أوكرانيا بهذه القنابل وما النتائج التي من الممكن أن تتركَها على قواعد الميدان الحالية؟
- وكيف ستواجه موسكو هذا التحدي العسكري الجديد وهل التحصينات التي بنتها على خط الجبهة ستجعل تلك القنابل أقل فاعلية؟

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