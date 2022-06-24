الشرق الأوسط.. حلف "ناتو" جديد بمهمة محددة

عاد الحديث عن حلف "ناتو" شرق أوسطي على غرار حلف شمال الأطلسي. يقول الملك الأردني إنه يدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي، على أن يتم ذلك مع الدول التي لديها نفس التفكير. هذا الموقف يأتي على بعد أيام قليلة من إعلان تل أبيب عن تحالف للدفاع الجوي المشترك في الشرق الأوسط في مواجهة إيران. لا تزال الفكرة غامضة، لذلك تطرح الكثير من علامات الاستفهام.. أولا ما مدى واقعية هذه الفكرة؟ من هي الدولة التي ستقود هذا التحالف؟ ومن هي الدول التي قد تنضم إليه؟ وما المقصود بالفكر المشترك؟ ثم هل يحظى حلف على شكل "الناتو" في الشرق الأوسط بتأييد شعوب المنطقة.. سنناقش مع ضيوفنا هذه النقاط وغيرها..

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