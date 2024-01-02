اغتيال العاروري في بيروت.. ما رد حزب الله؟

تطورات خطيرة في سياق الحرب المفتوحة في الشرق الأوسط تأتي من الضاحية الجنوبية في بيروت حصنِ حزب الله اللبناني

هذه المرة وذلك بعد اغتيال قيادات من حركة حماس وجناحها العسكري ما يؤكد إطاحة إسرائيل بكل قواعد الاشتباك المتبعة منذ ما يقرب 3 أشهر على جبهتها الشمالية..

ورغم أن إسرائيل توعدت باستهداف القيادات في الخارج إلا أن التحذيرات سبقت العملية من استهداف بيروت أو استهداف قيادات الحركات الفلسطينية..

- فما هي خيارات حزب الله للرد ضمن السياق الإقليمي والدولي والأهم الداخلي الرافض في قسم كبير منه للحرب؟

- وهل ينذر ذلك بانتقال إسرائيل لمرحلة جديدة تخرجها من الحرب في غزة لعمليات عسكرية محدودة بالنظر للرغبة الأمريكية؟

- وهل من رابط بين توقيت العملية وبين متغيرين.. الأول سحبُ خمسة ألوية من قطاع غزة يُقال بأنها لإسناد الجبهة الشمالية والثاني سحبت حاملة الطائرات جيرالد آر. فورد التي تم إرسالها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط للمساهمة في الردع الإقليمي خاصة أن توسيع الحرب حاجة إسرائيلية على ما يبدو.

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