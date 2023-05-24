أردوغان أو كليتشدار.. من يحسم الانتخابات الرئاسية التركية؟

كلما اقتربت جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية، كلما اتضحت أكثر معالم المعركة المقبلة.

وفيما يصطف متنافسو الجولة الأولى إلى جانب أحدِ مرشحي جولة الإعادة، تختلط أوراق التحالفات. إلا أن موضوع اللاجئين السوريين وغيرِهم يتصدر جزءاً مهما من الخطاب الانتخابي، بشكل يخرج عن المألوف أحيانا.. يتحد رئيس حزبِ النصرِ القومي اليميني مع كمال كيليتشدار أوغلو على كلمة إعادة اللاجئين، فيهتز تحالف الأخير اليميني مع حزب الشعوب الديمقراطية الكردية، ما قد يفقده نسبة كبيرة من الأصوات. وبانتظار ما سيؤول إليه هذا التحالف تبدو معركة الرئيس رجب طيب إردوغان أسهل، ولكنها غير محسومة. يبدو أن حدة المعركة يوم الأحد المقبل لن تقل عنها في الجولة الأولى، فيما تبقى الكلمة الفصل لصناديق الاقتراع..

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