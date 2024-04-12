لروسيا أنصارٌ يقومون بعمليات سرية في أوكرانيا. حول ذلك، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي":

قطع فدائيون موالون لروسيا في أوديسا الكهرباء عن الوحدة العسكرية N A1620 وعن إنتاج الطائرات المسيرة في قريتي أفانغارد وخليبودارسك بالقرب من أوديسا. صرح بذلك منسق العمل الفدائي السري في نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، لوكالة ريا نوفوستي.

لماذا لم تنتقل الحركة الفدائية السرية الموالية لروسيا بعد إلى أعمال مقاومة واسعة النطاق؟

حول ذلك، التقت "أرغومينتي إي فاكتي" المحلل العسكري المخضرم في القتال في أفغانستان وسوريا العقيد الاحتياط أناتولي ماتفيتشوك، فقال في الإجابة عن سؤال:

ما وضع العمل الفدائي السري الموالي لروسيا في أوكرانيا؟

هو، في أوديسا ومنطقتها، يتكون من أولئك الذين ذهبوا إلى أوديسا ضد الميدان، قبل حرق مجلس النقابات العمالية في 2 مايو 2014.

لدى الحركة السرية قادة، وأجهزتنا الخاصة تعرفهم، وهي تزود الحركة بكل المساعدات المالية والأسلحة الممكنة.

ومع ذلك، فإن الحركة السرية لا تملك بعد القوة الكافية للدخول في مواجهة مباشرة مع أنصار بانديرا. على الرغم من أن المقاتلين في الأنفاق قالوا للقوات الروسية: تعالوا إلى أوديسا، وسوف نخرج من الأنفاق لمساعدتكم. هناك فدائيون أيضًا في خاركوف: وهم يزودون جيشنا بمعلومات حول انتشار القوات الأوكرانية وتحركاتها.

ومع تقدم قواتنا غربًا، تتزايد الاحتجاجات ضد نظام كييف. ومن الواضح أن ذلك، في المرحلة الأخيرة من العملية العسكرية الخاصة، سيؤدي إلى انتفاضة مسلحة وثورة على مستوى البلاد ضد قوات أتباع بانديرا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب