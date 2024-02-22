بات بإمكان الجيش الروسي التحكم بأقمار ستارلينك. حول ذلك، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي":

قال وزير التحول الرقمي الأوكراني (ميخايلو) فيدوروف إن ماسك إذا قرر تعطيل محطات ستارلينك في مناطق روسيا الجديدة، فسيشكل ذلك "كارثة" للجيش الأوكراني، وسيؤدي إلى "عواقب وخيمة للغاية" على نظام كييف.

ووصف الوزير الأوكراني شبكة ستارلينك بأنها "بنية تحتية أساسية" و"لاعب رئيس" في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

حول ذلك، قال المراقب العسكري عضو مجلس وزارة الدفاع الروسية فيكتور بارانيتس: "العام الماضي، اشتكى ماسك من أن العديد من أقماره الصناعية، التي تعمل على نقل المعلومات إلى الأراضي الأوكرانية، بدأت في التوقف ونقل الإشارات بشكل سيئ. وقد لاحظوا على الفور عمل أنظمتنا الحرب الإلكترونية الروسية. لدينا أنظمة حرب إلكترونية "شوشت" و"عطلت" أقمار إيلون ماسك الصناعية. هناك كثير منها، عددها بالآلاف.

"نعطّل" تلك التي يعد عملها مهمًا استراتيجيًا بالنسبة لنا، لكي نجعل من الصعب على هيئة أركان الجيش الأوكراني تلقي المعلومات منها. ليس السيطرة على الأقمار، بل التأثير فيها، هذا هو الجوهر. يمكننا التدخل بشكل جدي في عمل هذه الأقمار الصناعية، وفي بعض الأحيان نقوم ببساطة بحظر إرسال إشاراتها. لكن، بطبيعة الحال، لا يمكننا استخدامها لاحتياجاتنا الخاصة.

ومع ذلك، فإننا نقرأ المعلومات الواردة من أقمار ستارلينك الصناعية ونستخدمها لتحقيق أهدافنا العسكرية. فنحن ببساطة نقوم بتشويه ما يُبث من هذه الأقمار الصناعية إلى أوكرانيا، إلى هيئة أركان القوات المسلحة الأوكرانية. على سبيل المثال، إذا بثت أنه في مكان ما على ارتفاع معين في نقطة معينة توجد قاذفة صواريخ، فإن الأوكرانيين يحصلون في الواقع على معلومات تفيد بأن القاذفة تقع على بعد خمسمائة متر من موقعها الحقيقي. نقوم بتغيير الإحداثيات. هذه أحدث معارفنا. الأميركيون ببساطة يشعرون بالذعر من ذلك.

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