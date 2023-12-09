اليونان عقدة مفصلية في تقارب تركيا مع الاتحاد الأوروبي

ما الآمال التي علقها أردوغان على زيارته إلى أثينا، بعد ست سنوات من التوتر وشبه القطيعة بين الدولتين؟ حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، ما يلي:

في 7 كانون الأول/ديسمبر وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اليونان في زيارة رسمية، هي الأولى له منذ العام 2017. وتهدف هذه الزيارة إلى تحسين العلاقات بين الجارتين المتوسطيتين. فعلى الرغم من حقيقة المواجهة القائمة بين الدولتين منذ فترة طويلة، بما في ذلك بسبب التناقضات الإقليمية، فإنهما تدركان الآن الحاجة إلى أجندة إيجابية.

ويرى المراقبون أن تحسين العلاقات مع اليونان سيساعد تركيا على استعادة اتصالاتها المتوترة مع الاتحاد الأوروبي والحلفاء الغربيين الآخرين.

وقد قدم الاتحاد الأوروبي مؤخرًا اقتراحًا لتحسين نوعية العلاقات، تضمّن تحديث اتفاقية العام 1995 التي تتضمن إنشاء اتحاد جمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وتسهيل حصول المواطنين الأتراك على تأشيرة الدخول إلى أوروبا.

ومن الواضح أن استعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي سوف تعتمد على استعداد تركيا للمساعدة في مكافحة الهجرة غير الشرعية. فهذه القضية ما زالت تشكل أولوية سياسية بالنسبة للبيروقراطية الأوروبية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية المقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو العام المقبل، ولم تكتمل بعد الإصلاحات الرئيسية المتعلقة بقوانين اللجوء. وتعد تركيا نفسها أكبر مقصد للاجئين في العالم، حيث يوجد حوالي 4 ملايين مهاجر على أراضيها. وتشكل هذه الحقيقة إحدى أكثر وسائل الإقناع فاعلية في الحوار مع الشركاء الأوروبيين.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب