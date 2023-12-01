آية الله يَتهم: أي البلدان الإسلامية أشد ارتباطا بإسرائيل؟

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول خصوصية العلاقات التي تربط بعض البلدان العربية والإسلامية بإسرائيل.

وجاء في المقال: نشر الموقع الرسمي للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد علي خامنئي إحصائيات مفصلة حول علاقات الدول الإسلامية مع إسرائيل.

الشركاء الأكثر نشاطًا مع إسرائيل: تركيا (المعادن ومواد البناء والكهرباء والطاقة، بإجمالي صادرات 5.7 مليار دولار) والإمارات العربية المتحدة (الأمن السيبراني والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا المالية والبناء، فضلاً عن الاستثمارات في مجال الطيران والطاقة والطب والصناعات المختلفة. وبلغ حجم التبادل التجاري 2.5 مليار دولار).

كما لوحظ تعاون إسرائيل مع مصر والأردن والبحرين وكازاخستان وأذربيجان. ويلبي البلدان الأخيران أكثر من 60% من احتياجات إسرائيل النفطية.

حول ذلك، قال الباحث في الشؤون التركية رازيل جوزيروف:

تربط أذربيجان بإسرائيل علاقات منذ عقود. فسرعان ما اعترفت تل أبيب باستقلال باكو، وفتحت بعثتها الدبلوماسية في البلاد. ومن الجدير بالذكر أن أذربيجان حصلت أيضًا على مقر لبعثة دبلوماسية في إسرائيل وعينت سفيرًا لها هناك. لإسرائيل، مصلحة في أذربيجان، من حيث العلاقات التجارية، وتحديدا إمدادات النفط. وبحسب بعض التقديرات، توفر باكو حوالي 40% من واردات النفط الإسرائيلية. أفضل من وصف العلاقات الأذربيجانية الإسرائيلية هو إلهام علييف، الذي شبهها بجبل جليدي، تسعة أعشاره مخفية عن الأنظار.

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