الولايات المتحدة تحرّض على حرب ضد شريك مهم لروسيا

تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد"، عن الهدف من استفزاز طهران للرد على إسرائيل.

وجاء في المقال: مساء 28 يناير، وقعت سلسلة انفجارات في إيران. وكان من بين الأهداف مصنع دفاعي في مدينة أصفهان تعرض لهجوم بثلاث طائرات مسيرة.

وبحسب بعض التقارير، فإن إحدى الجماعات الإرهابية الإيرانية نفذت الهجوم في أصفهان.

وحددت طهران الجهة صاحبة الطلب، وهي الاستخبارات الإسرائيلية. في الواقع، احتمال تورط إسرائيل تدعمه الغالبية العظمى من الخبراء الغربيين ووسائل الإعلام.

لقد تم توجيه الضربة قبل يومين بالضبط من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل. وهذا يعني إما أن إسرائيل تضع أمريكا أمام الواقع، أو أن واشنطن وتل أبيب يظهران، من خلال ذلك، الوحدة في مقاربتهما لأساليب محاربة البرنامج النووي الإيراني.

تقرأ إيران لعبة أعدائها تمامًا وتفهم مخاطر الرد العسكري على الهجوم الإرهابي. وهي تدرك أنهم يحاولون جرها إلى حرب.

ومع ذلك، طهران في حاجة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار اللحظة السياسية الداخلية. فالشعب الإيراني يطالب برد صارم من السلطات. ومن الضروري أيضًا مراعاة الوضع في أوساط النخب الإيرانية. يدور هناك الآن صراع حول من يرث كرسي المرشد الأعلى، ولا يمكن للمرشحين المحتملين- ولا سيما الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي- إظهار الضعف.

روسيا بغنى عن حرب أميركية إسرائيلية ضد إيران. نعم، من شأن ذلك تشتيت الانتباه عن أوكرانيا، لكن الضربات ستُنفذ أيضًا على أهداف إيرانية في سوريا، التي توجد على أراضيها أيضًا قوات روسية.

كما تزعزع الحرب استقرار الوضع في جنوب القوقاز، لدرجة أن أذربيجان إذا شاركت فيها، فسوف تفتح جبهة ثانية هناك. ومن غير المستبعد أن تتورط أرمينيا في هذه الحرب، إما كمشارك أو بسبب محاولة أذربيجان استغلال الحرب لحل مشاكلها الإقليمية مع يريفان.

أخيرًا، تعمل روسيا الآن على تطوير تعاون جاد مع إيران، بما في ذلك في المجال العسكري. والضربات على المنشآت الصناعية العسكرية الإيرانية تضر بهذا التعاون. وهكذا، فمن حيث الجوهر، تريد الولايات المتحدة إضعاف شريك مهم لروسيا بيد إسرائيل.

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