كتب إدوارد تشيسنوكوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول عدم براءة تزامن الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية مع استخدام موسكو للطائرات الإيرانية المسيرة في أوكرانيا.

وجاء في المقال: السياسيون الأمريكيون أناس بسطاء. فهم إذا نجحوا في أمر مرة، يكررونه في أماكن أخرى وفقا للسيناريو الخطي نفسه.

أحد هذه السيناريوهات يسمى "احتجاجات الشباب التقدمي الجميل ضد الدكتاتوريات المتخلفة الرهيبة". هم دائما يتبعون الكليشيهات نفسها. أولا، سقوط ضحية بريئة. ثم يبدأ ضخ العواطف، ويرفعون "الضحايا الأبرياء" إلى عناوين كبريات وسائل الإعلام، ويفرض السياسيون الغربيون عقوبات على "الديكتاتور"، نحو تحقيق الهدف. فبدلاً من حكومة غير مثالية ولكن شرعية، يتم إنشاء نظام مؤيد لأمريكا بنسبة 100٪.

لذلك، عندما اندلعت "احتجاجات شبابية حاشدة" في سبتمبر 2022 في إيران، اكتفى الناس الفاهمون بابتسامات حزينة.

بالطبع، الاحتجاجات تتطلب التنسيق. والانترنت مطلوب للتنسيق. وها هو رجل الأعمال المبتكر، إيلون ماسك، يطلب من السلطات الأمريكية السماح بوصول Starlinks (أنظمة محمولة للوصول إلى الويب عبر الأقمار الصناعية) إلى الجمهورية الإسلامية. معلوم أن إيران خاضعة للعقوبات الأمريكية منذ ثلث قرن، وتصدير منتجات عالية التقنية إلى هناك محظور، ولكن من أجل قضية مقدسة كهذه، يمكن السماح بذلك.

والباقي أمر تافه، وهو إيصال الأجهزة المعجزة إلى إيران. على سبيل المثال، عن طريق التهريب عبر حدودها الشمالية في منطقة القوقاز. وهنا تحدث مصادفة أخرى، فلسبب ما، تطير رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى هناك.

كما أن سبب قلق الأمريكيين بشأن الديمقراطية في إيران واضح أيضا. تخشى واشنطن بشدة من خسارة الهيمنة على العالم. هذا يعني أن من يعارضها يجب أن يدفع الثمن سريعا. بعقوبات أو بـ"ثورة ملونة". وإيران لا تخشى تزويد روسيا بطائراتها الهجومية المسيرة، والتي غيرت بالفعل ميزان القوى على الجبهات لمصلحتنا. وها هي الولايات المتحدة ترد بما تستطيع.

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