تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني سوبر، في "زافترا"، حول عالم جديد بدأ يتشكل بعيدا عن حماقات الغرب واستعلائه.

وجاء في المقال: في ظل تدفق الأخبار الصاخبة، لم يلق خبر بدء العبور التجريبي للبضائع على طول ممر النقل بين الشمال والجنوب، عبر بحر قزوين، إلى إيران بالاهتمام الواجب.

قبل أسبوع ونصف، بدأت ثلاث حاويات محملة بالأخشاب والألمنيوم رحلتها من أراضينا ومياهنا، عبر استراخان وأنزالي الإيرانية وبندر عباس، إلى وجهتها- ميناء نافا شيفا الهندي.

مشروع ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب موجود منذ أكثر من 20 عاما، لكنه لا يزال إلى حد كبير مشروعا على الورق. على الرغم من أن وضوح فوائده. فهو يقلص وقت عبور البضائع من روسيا إلى الهند، من 40 يوما إلى 20 يوما، والتكلفة بنسبة 30٪. وتحصل جميع البلدان والمناطق التي يمر عبرها هذا الطريق التجاري الجديد على قوة دفع للتنمية. والأهم من ذلك، أن العبور لا يمر عبر دول الاتحاد الأوروبي، ما يعني أنها بمنأى عن العقوبات.

ومع ذلك، ظلت الأمور جامدة لفترة طويلة جدا. وقد بدأوا في إعادة التفكير في المشروع في العام 2021 بعد أن جنحت سفينة الشحن إيفر غيفن في قناة السويس وشلت حركة التجارة العالمية. ومنذ ذلك الحين، نما النقل عبر ممر شمال-جنوب. وبعد أن أصبحت روسيا بطلة العقوبات هذا العام، لم يتبق أي سبب رسمي لتجنب إيران.

لقد تم تدمير النظام العالمي القديم، وبدأ النظام الجديد للتو في التبلور. وهذه ليست عملية سريعة أو خطية. لدى العديد من الدول الأخرى مصالح واهتمامات ذات صلة بالعلاقات بين روسيا وإيران، مثل إسرائيل والهند والصين وباكستان والمملكة العربية السعودية وغيرها. وهكذا، فبطريقة أو بأخرى، سيتم بناء توازن جديد.

يجري الآن في آسيا تشكيل يضم مجموعة من الدول مختلفة في وجهات النظر حول طريقة العيش، بل ومتعادية منذ وقت طويل، ولكن توحدها الرغبة في خلق مساحة اقتصادية أوروآسيوية داخلية، خالية من حماقات العالم الغربي المتهالك. هذا الطموح يضع عمليا أساسا للعالم الجديد. وسوف تكوّن شرايينه الطرق اللوجستية والأنظمة المالية الجديدة.

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