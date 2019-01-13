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إشاعات عن إصابة نصر الله بنوبة قلبية .. ومسؤول إيراني يوضح

أخبار العالم العربي

إشاعات عن إصابة نصر الله بنوبة قلبية .. ومسؤول إيراني يوضح
Reuters Sharif Karim
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
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نفى المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني في الشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، الادعاءات الإسرائيلية حول إصابة زعيم حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله بنوبة قلبية.

وقال عبد اللهيان في تغريدة على صفحته بتويتر، إن ما يروجه الإعلام الإسرائيلي هو مجرد مزاعم، واصفا هذه الأنباء بـ"كذبة العام الجديد الكبرى" .

وأضاف المسؤول الإيراني إن اليوم الذي سيُصلّي فيه نصر الله وقادة المقاومة الفلسطينية في المسجد الأقصى، بعد تطهيرها من دنس الصهاينة، سيأتي لا محالة".

ويأتي التعليق الإيراني ردا على نشر صحفي إسرائيلي تغريدة لصحفي لبناني قال فيها إن "حزب الله يرفض نقل نصر الله إلى سوريا لتلقي العلاج في دمشق على يد أطباء روس، وإيران ترسل 3 أطباء إلى بيروت، أحدهم يقيم في أوروبا، لمتابعة وضعه الصحي".

المصدر: RT + وكالات

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