إشاعات عن إصابة نصر الله بنوبة قلبية .. ومسؤول إيراني يوضح

نفى المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني في الشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، الادعاءات الإسرائيلية حول إصابة زعيم حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله بنوبة قلبية.

وقال عبد اللهيان في تغريدة على صفحته بتويتر، إن ما يروجه الإعلام الإسرائيلي هو مجرد مزاعم، واصفا هذه الأنباء بـ"كذبة العام الجديد الكبرى" .

المزاعم #الصهيونیة بمرض #السيد_ حسن _نصرالله الأمين العام #لحزب الله #لبنان وإصابته بسكتة قلبية ، هي كذبة العام الجديد الكبرى . اليوم الذي سيُصلّي نصر الله و قادة #المقاومة _الفلسطينية في #المسجد _الأقصى وقد تطهّر من دنس الصهاينة ، سيأتي لا محالة . pic.twitter.com/j16xlrBgcw — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) 13 janvier 2019

وأضاف المسؤول الإيراني إن اليوم الذي سيُصلّي فيه نصر الله وقادة المقاومة الفلسطينية في المسجد الأقصى، بعد تطهيرها من دنس الصهاينة، سيأتي لا محالة".

الصحفي اللبناني @jerrymahers



"معلومات جديدة حول وضع حسن نصرالله الصحي.



حزب الله يرفض نقل نصرالله الى سوريا لتلقي العلاج في دمشق على يد اطباء روس

إيران ترسل ٣ اطباء الى بيروت احدهم يقيم في اوروبا لمتابعة وضعه الصحي

رسائل قادة الحزب تشير الى انعدام الثقة بينهم وبين نظام الاسد". pic.twitter.com/1JbJW12KHS — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) 13 janvier 2019

ويأتي التعليق الإيراني ردا على نشر صحفي إسرائيلي تغريدة لصحفي لبناني قال فيها إن "حزب الله يرفض نقل نصر الله إلى سوريا لتلقي العلاج في دمشق على يد أطباء روس، وإيران ترسل 3 أطباء إلى بيروت، أحدهم يقيم في أوروبا، لمتابعة وضعه الصحي".

المصدر: RT + وكالات