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بالصور.. حادث سير مروع في الكويت يودي بحياة 6 مصريين

أخبار العالم العربي

بالصور.. حادث سير مروع في الكويت يودي بحياة 6 مصريين
twitter/ @official_kfsd
موقع حادث سير كبير في طريق 500 السريع قرب مزارع الوفرة بالكويت
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لقي 6 مصريين مصرعهم وأصيب 5 كويتيين، اليوم الجمعة، جراء حادث سير كبير وقع في الكويت.

وأوضحت وكالة "الشرق الأوسط" الإخبارية الرسمية في مصر أن الحادث الذي وصفته بالمروع وقع على أحد الطرق السريعة بالكويت.

وبينت الوكالة أن الإدارة العامة للإطفاء الكويتية تلقت بلاغا بوقوع حادث سير إثر تصادم سيارة دفع رباعي تستقلها عائلة كويتية، بسيارة أجرة يستقلها وافدون مصريون، ما أدى إلى مصرع 6 مصريين وإصابة 5 كويتيين.

وأفادت بأن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وسيتم تسليم الجثامين إلى الهيئة الجنائية.

وأشارت القنصلية المصرية في الكويت إلى أنه يجري الآن إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعودة جثامين المصريين الستة إلى أرض الوطن.

من جانبها، أكدت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت أن الحادث وقع على طريق 500 السريع قرب مزارع الوفرة، وأسفر عن مقتل 6 وافدين وإصابة 5 كويتيين، ونشرت عدة صور من الموقع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + حساب الإدارة العامة للإطفاء بالكويت في "تويتر"

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