مصر.. وزير الخارجية الأمريكي يزور مسجد العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح في "الإدارية الجديدة"

نشرت الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية فيديو، اليوم الجمعة، لزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

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وقال بومبيو خلال زيارته للكاتدرائية:" يسعدني التواجد في هذا المكان، الذي يعكس حرية الأديان في مصر، الرئيس السيسي نجح في بناء أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، وهو مكان مميز ورائع ويعد رمزا ونموذجا مميزا في مصر والشرق الأوسط."

كما زار بومبيو مسجد الفتاح العليم وأكد أن:" هذا مكان رائع للعبادة يعكس قدرات المصريين، وهذا الصرح الديني يؤكد حرية العبادة في البلاد".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد افتتح كاتدرائية ميلاد السيد المسيح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع قداس عيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى افتتاح مسجد الفتاح العليم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الأحد الماضي.

المصدر: RT