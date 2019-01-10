السعودية تشجب مجددا تحميل مجلس الشيوخ الأمريكي ولي العهد المسؤولية عن مقتل خاشقجي

شجبت المملكة العربية السعودية تدخل مجلس الشيوخ الأمريكي بشؤونها الداخلية، واتهامه ولي عهدها محمد بن سلمان بالتورط في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقحي، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

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وأعلن السفير السعودي في البحرين عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ، في تصريحات لصحيفة "الوطن" البحرينية، نشرتها اليوم الخميس، أن "المملكة تدين وتستنكر قرارات مجلس الشيوخ الأمريكي، وتؤكد رفضها التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية، أو التعرض لقيادتها، أو المساس بسيادتها، أو النيل من مكانتها"، مضيفا أن "موقف المجلس بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، وقد تضمن تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية".

وأكد السفير السعودي، أن "المملكة تعتبر مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي جريمة مرفوضة لا تعبّر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها"، رافضا أي "محاولة للخروج بالقضية عن مسار العدالة في المملكة".

وأوضح السفير عبد الله آل الشيخ، أن "موضوع مقتل الصحفي جمال خاشقجي يهم المملكة قبل غيرها، لأنه مواطن سعودي، وقد قامت السلطات المختصة في المملكة بإجراء كافة التحقيقات اللازمة وإدانة المتسببين في مقتلة وهو عمل جنائي بحت".

وكان النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أعلن يوم الخميس، 3 يناير الجاري، "عقد الجلسة لمحاكمة المتهمين بقتل خاشقجي، مشيرا إلى أن عددهم 11 شخصا".

وأضاف: "وطالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل، وبعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعا نسخة من لائحة الدعوى واستمهلوا للإجابة على ما ورد فيها، وقد تمت الاستجابة لطلب منحهم مهلة حسب المادة 136 من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين".

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع في ديسمبر الماضي، قانونين يحمل أولهما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية التورط في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

فيما نص ثانيهما على إنهاء الدعم الأمريكي لعمليات التحالف العربي في اليمن.

المصدر: الوطن البحرينية