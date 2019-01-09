أحزاب كردية لـ RT: نتمنى نجاح المفاوضات مع دمشق

رحبت "حركة المجتمع الديمقراطي" الكردية السورية في حديث لـRT بالتصريحات الأخيرة لنائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد بشأن آفاق الحوار مع الأكراد، واصفا إياها بـ"الإيجابية".

وعبرت الحركة (TEV DEM)، وهي أبرز الحركات المؤسسة لـ"الإدارة الذاتية" الكردية في الشمال السوري، عن رغبتها في تفعيل قنوات الاتصال مع الحكومة السورية كي تخجر المفاوضات مع دمشق بـ"نتائج عملية".

وأكدت الحركة تمسكها بوحدة سوريا، مشددة على أن الأكراد ومنذ اندلاع الأزمة، عملوا من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية و"قاموا بواجبهم الوطني في حماية وحدة سوريا والوقوف في وجه الإرهاب والاحتلال التركي".

وتأتي هذه التصريحات تعليقا على ما قاله نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد في وقت سابق اليوم الأربعاء، بأنه لا بديل في الظروف الحالية للحوار بين الأكراد ودمشق، لا سيما في ظل عزم تركيا إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد الفصائل الكردية التي تعتبرها إرهابية في شمال البلاد، وفقا لوكالة "رويترز".

وأكد المقداد أن الحكومة نشطت وتيرة اتصالاتها مع القوى الكردية، معبرا عن تفاؤله بالمفاوضات.

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المصدر: RT