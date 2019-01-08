ترامب: لن نحارب عن أحد بالمجان

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزم بلاده وقف العمليات العسكرية في المناطق التي لا تتلقى فيها الولايات المتحدة مساعدات مالية وعسكرية كافية من الدول الغنية والمستفيدة من ذلك.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر، إن "الحروب التي لا نهاية لها، لاسيما التي شنت بسبب قرارات خاطئة اتخذت منذ سنوات عديدة، والتي لا نحصل فيها على مساعدات مالية أو عسكرية كافية من البلدان الغنية التي تستفيد كثيرا مما نفعله، ستصل في نهاية المطاف إلى نهاية مجيدة".

Endless Wars, especially those which are fought out of judgement mistakes that were made many years ago, & those where we are getting little financial or military help from the rich countries that so greatly benefit from what we are doing, will eventually come to a glorious end! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 января 2019 г.

وتطرق ترامب في تغريدة أخرى إلى صحيفة "نيويورك تايمز" قائلا: "كتبت صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة عن قصد أخبارا غير دقيقة تشكك في نيتي في سوريا. ليس هناك اختلاف في تصريحاتي الأولى، سنغادر بوتيرة مناسبة بينما نواصل في الوقت ذاته محاربة داعش والقيام بكل ما هو حكيم وضروري".

The Failing New York Times has knowingly written a very inaccurate story on my intentions on Syria. No different from my original statements, we will be leaving at a proper pace while at the same time continuing to fight ISIS and doing all else that is prudent and necessary!..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2019 г.

المصدر: RT