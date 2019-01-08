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ترامب: لن نحارب عن أحد بالمجان

أخبار العالم العربي

ترامب: لن نحارب عن أحد بالمجان
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزم بلاده وقف العمليات العسكرية في المناطق التي لا تتلقى فيها الولايات المتحدة مساعدات مالية وعسكرية كافية من الدول الغنية والمستفيدة من ذلك.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر، إن "الحروب التي لا نهاية لها، لاسيما التي شنت بسبب قرارات خاطئة اتخذت منذ سنوات عديدة، والتي لا نحصل فيها على مساعدات مالية أو عسكرية كافية من البلدان الغنية التي تستفيد كثيرا مما نفعله، ستصل في نهاية المطاف إلى نهاية مجيدة".

وتطرق ترامب في تغريدة أخرى إلى صحيفة "نيويورك تايمز" قائلا: "كتبت صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة عن قصد أخبارا غير دقيقة تشكك في نيتي في سوريا. ليس هناك اختلاف في تصريحاتي الأولى، سنغادر بوتيرة مناسبة بينما نواصل في الوقت ذاته محاربة داعش والقيام بكل ما هو حكيم وضروري".

المصدر: RT

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