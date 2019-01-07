نشطاء: 5 قتلى بهجوم انتحاري لـ "داعش" في الرقة السورية

قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 8 آخرون، اليوم الاثنين، جراء هجوم نفذه انتحاري من تنظيم "داعش" على حاجز للمقاتلين الأكراد في مدينة الرقة السورية، بحسب مكتب إعلامي سوري معارض.

ونقل "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الذي مقره بريطانيا، عن مصادر له أن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا هاجم حاجزا تابعا لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (ذات الغالبية الكردية)، التي تسيطر على الرقة، وذلك بعد ظهر الاثنين.

وأوضح "المرصد" أن الانتحاري تمكن، بعد إطلاق النار على عناصر الحاجز، من الدخول إلى مقر تابع لـ"وحدات حماية الشعب" (التي تشكل أساسا لـ"قوات سوريا الديمقراطية")، ليفجر نفسه هناك.

وذكر المكتب الإعلامي أن العملية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، هم مقاتل من "القوات الكردية" وأربعة مدنيين، وإصابة ما لا يقل عن 8 أشخاص بجروح متفاوتة، مشيرا إلى أن عدد الخسائر البشرية مرشح للارتفاع، نظرا لخطورة حالة عدد من الجرحى وورود معلومات عن سقوط قتلى آخرين.

ولعب مقاتلو "قوات سوريا الديمقراطية" دورا حاسما في تحرير الرقة (شمال سوريا)، في أكتوبر 2017، بدعم من التحالف الدولي تحت القيادة الأمريكية، من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي اتخذ هذه المدينة "عاصمة" لـ"دولة الخلافة" المعلنة من قبله عام 2014 في أجزاء من أراضي العراق وسوريا.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان