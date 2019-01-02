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الصومال تعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه

أخبار العالم العربي

الصومال تعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه
Reuters Mohammad Ismail
المبعوث الأممي إلى الصومال نيكولاس هايسوم
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اعتبرت الحكومة الصومالية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السفير نيكولاس هايسوم، شخصا غير مرغوب فيه.

وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان أصدرته، أمس الثلاثاء، إن الحكومة الفيدرالية أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة قرارها، متهمة السفير هايسوم بخرق قواعد العمل لمكتب الأمم المتحدة في الصومال والمساس باستقلالية البلاد.

ويأتي قرار الحكومة الصومالية هذا بعد رسالة وجهها المبعوث الدولي إلى وزارة الأمن الصومالية طالبها فيها بتقديم توضيحات حول سقوط قتلى مدنيين أثناء احتجاجات شهدتها مدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب الصومال منتصف ديسمبر الماضي، واعتبرها انتهاكا لحقوق الإنسان.

المصدر: وكالات

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