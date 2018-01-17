الائتلاف السوري المعارض يدين إعلان واشنطن تشكيل قوة أمن حدودية

دان الائتلاف السوري المعارض سعي واشنطن لتشكيل قوة أمن حدودية في سوريا، مبديا رفضه لسيطرة المقاتلين الأكراد على المناطق التي تم طرد تنظيم "داعش"الإرهابي منها.

وأعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن الأحد أنه يعمل على تشكيل قوة حدودية قوامها 30 ألف عنصر في شرق سوريا، بعد تراجع حدة المعارك ضد تنظيم "داعش".

وشدد الائتلاف السوري المعارض على أهمية الجهود التي بذلت لمحاربة الإرهاب والتصدي لتنظيم "داعش".

وأكد الائتلاف أنه ليس مقبولا وضع الأراضي التي تحررت من الإرهاب تحت سلطة تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي أو غيره من التنظيمات ذات الأجندات التي تتعارض مع أهداف الثورة السورية.

وحققت وحدات حماية الشعب الكردي، العمود الفقري لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، بدعم أمريكي سلسلة انتصارات بارزة ضد تنظيم "داعش"، آخرها طرده من مدينة الرقة، معقله السابق الأبرز في سوريا.

وتحمل المعارضة السورية على المقاتلين الأكراد وقوفهم على "الحياد" منذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011 وعدم تصديهم للقوات السورية.

وإثر إعلان التحالف، اعتبرت أنقرة أن واشنطن بهذه الخطوة "تعطي شرعية لمنظمة إرهابية" في إشارة إلى المقاتلين الأكراد، وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتدمير أوكار "الإرهابيين" في شمال سوريا.

وأعلنت دمشق أن سوريا تعتبر كل مواطن سوري يشارك في هذه "الميليشيات" برعاية أمريكية خائنا للشعب والوطن وستتعامل معه على هذا الأساس.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي