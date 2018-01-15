"آيروفلوت" الروسية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة اعتبارا من 3 فبراير

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي المصرية أن شركة "آيرفلوت" الروسية للخطوط الجوية قررت استئناف رحلاتها إلى القاهرة اعتبارا من الـ3 من فبراير المقبل.

وذكرت الشركة المصرية أن "آيرفلوت" أرسلت خطابا رسميا إلى الجانب المصري حددت فيه موعد بدء رحلاتها، مشيرة إلى أنها ستسيّر رحلتين أسبوعيا بين موسكو والقاهرة يومي السبت والأربعاء.

من جهتها، تنظم مصر للطيران 3 رحلات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس بين القاهرة وموسكو، عملا بالإجراءات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق أمن المطارات الموقع بين روسيا ومصر مؤخرا، تمهيدا لاستئناف حركة الطيران بين البلدين.

يشار إلى أنه سبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأصدر في الـ4 من يناير الجاري مرسوما يقضي باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة.

ومن المقرر حسب وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي، عقد جولة أخرى من المفاوضات بين مصر وروسيا في أبريل المقبل لبحث سبل إعادة تسيير الرحلات الجوية بين مطارات روسيا والمنتجعات المصرية .

يذكر أن روسيا كانت قد علّقت حركة النقل الجوي مع مصر لدواع أمنية في الـ31 من أكتوبر 2015، إثر تحطم طائرة ركاب روسية كانت في رحلة من مطار شرم الشيخ إلى بطرسبرغ، ما أسفر عن مقتل 217 راكبا وأفراد طاقمها الـ7.

وفي الـ16 من نوفمبر من نفس العام، أعلن رئيس هيئة الأمن الفدرالي الروسية ألكسندر بورتنيكوف، أن تحطم الطائرة جاء نتيجة تفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على متنها.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا